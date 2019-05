Vremea extremă făcut şi prima victimă în judeţul Vaslui. Un bărbat, pentru care a fost solicitată intervenţia de urgenţă a unei ambulanţe SMURD, a murit după ce medicii au rămas împotmoliţi în noroi. Timpul fiind preţios, medicul a solicitat şi sprijinul autorităţilor locale, care i-au pus la dispoziţie o maşină de teren, cu care a ajuns la pacient. Din păcate, bărbatul decedase deja.

Peste 40 de localităţi din 20 de judeţe au fost afectate de fenomenele meteo severe, informează B1 TV. Mai multe familii au fost evacuate, sute de gospodării au fost distruse. Meteorologii ne avertizează că nu scăpăm de aceste fenomene nici în zilele următoare.

