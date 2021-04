Gabi Luncă a murit. Cântăreața era internată pentru infecția cu COVID-19

Gabi Luncă a murit vineri seară, la vârsta de 82 de ani. Cântăreața fusese internată în spital cu COVID-19 la începutul lunii martie.

Informația a fost confirmată de Spitalul Judeţean Ilfov pentru Antena 3.

În ce stare se afla Gabi Luncă, în momentul în care a ajuns la spital

Rebeca Onoriu, fiica vedetei, a declarat la puțin timp de la internare că artista a fost internată după ce două teste COVID s-au pozitivat.

"Mă tem să mă pronunț. E vorba totuși de un COVID... Este stabilă, cooperantă, nu este intubată, Slavă Domnului, însă are nevoie de masca aceea de oxigen. În primă fază a avut o mască, un fel de full face şi acum am trecut la o mască mai slabă, deci un punct înspre bine.

Au fost două teste pozitive. Ne-am internat acum patru zile...Nu era vaccinată. Nici nu ne-am fi gândit. Am protejat-o cât am putut, însă, din păcate, nu a ţinut de noi. Noi nu i-am spus dânsei că e vorba de COVID, am spus că e vorba de o pneumonie, însă e o femeie unsă cu toate alifiile şi atunci când ai atâta tratament şi injecţii, nu mai e cazul de glumă. Tot ea ne încurajează...Mă bucur că are o stare bună psihică'', a spus Rebeca Onoriu.

Gabi Luncă era una dintre cele mai cunoscute cântăreaţe de muzică populară şi de petrecere din România.

Nelu Ploieșteanu și Cornelia Catanga au fost răpuși de COVID-19

Alți doi mari cântăreți s-au stins în ultima săptămână, din cauza noului coronavirus. Este vorba despre Cornelia Catanga și Nelu Ploieșteanu.