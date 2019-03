Ministrul Apărării, lipsă totală de respect pentru militarii români: Gabriel Leş îşi verifică telefonul în timpul salutului soldaţilor întorşi din Afganistan (FOTO, VIDEO)

Un nou ministru PSD iese în evidenţă prin totală lipsă de respect! Ministrul Apărării, Gabriel Leş, şi-a arătat indiferenţa chiar faţă de instituţia pe care o conduce, Armata Română.

Mai exact, în mediul online a apărut mai multe imagini care îl arată pe Gabriel Leş în timp ce îşi verifică telefonul chiar în momentul salutului militarilor din batalionul Șoimii Carpaților, la întoarcerea acestora din Afganistan.

