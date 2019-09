Gabriel Marin s-a prezentat, joi, la Direcția Națională Anticorupție, unde administratorul societății Omnilogic susține că a fost citat „pentru niște clarificări”, în calitate de martor.



Întrebat dacă venirea sa la sediul procurorilor anticorupție are vreo legătură cu celebrul dosar Microsoft, în care presa îl dădea drept denunțător, Gabriel Marin a răspuns: „Deci noi, nici Omnilogic, nicio persoană n-am fost niciodată legați sau interogați, sau martori în dosarul Microsoft. Noi nu lucrăm cu Microsoft din 1996. A existat un martor acoperit, care s-a identificat cu numele Marin Gabi. Eu nu sunt Marin Gabi, eu sunt Gabriel Marin. A inversat și numele cu prenumele, deci ce vă propun, vedeți cine este acest martor acoperit, care s-a identificat”.



Gabriel Marin a dezmințit categoric că ar fi făcut vreun denunț la DNA, deși mass-media scria în debutul acestui an că acuzațiile referitoare la Călin Popescu Tăriceanu din dosarul Microsoft se bazează pe o declarație a administratorului Omnilogic.



Mai exact, Gabriel Marin a colaborat cu procurorii DNA și a oferit declarații filmate și probe pe suport electronic din care reiese că 6,7 milioane de dolari au plecat din Austria pentru fostul premier și alți doi demnitari pentru ca șeful ALDE să fie de acord cu prelungirea unor contracte care priveau licențele Microsoft, scria cetateanul.net în 4 iunie, citând dintr-o anchetă Clever News Center.



Întrebat, totuși, pentru ce dosar a fost chemat la DNA dacă susține că nu Microsoft este motivul, Gabriel Marin a oferit a replicat: „Nu vreau să discut. Nimic. Deci martor. (...) Dacă vreți ceva, vă duceți și întrebați acolo, deci martor, fără nimic altceva. (...) Asta întrebați acolo”.



„Sunt niște tranzacții care au fost, le-am lămurit. Noi am dus niște cutii, niște documente. Ne-am clarificat, repet de cinci, șase ani de zile tot ducem. (...) Tranzacții cu alte firme. Noi am fost întotdeauna punctul de intrare, noi nu lucram cu clientul final”, a mai adăugat Gabriel Marin.



Dosarul Microsoft nu este primul în care Gabriel Marin este prezentat de mass-media drept denunțător. Procurorii DNA cereau, în anul 2015, arestarea Elenei Udrea, după ce Gabriel Marin, alături de alte două persoane, ar fi depus o declarație împotriva fostului ministru al Turismului, pentru o mită de jumătate de milion de euro. (Detalii AICI)



Omnilogic, performeră la contracte cu statul



Societatea Omnilogic câștiga licitație după licitație în ultimii ani ai deceniului trecut, potrivit curentul.info. Societatea Națională de Radiocomunicații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Ministerul Administrației și Internelor, după vechea denumire, Ministerul Finanțelor și Compania Națională „Imprimeria Națională“ SA încheiau contracte pe sume uriașe cu firma patronată de Gabriel Marin, scria Cotidianul citând informații dintr-un material realizat de Curentul.



Pentru proiectul eRomania, spre exemplu, Omnilogic sema cu STS, în anul 2011, un contract a cărui valoare se ridica la 20 de milioane de euro. Cam în aceeași perioadă, compania sa semna înțelegeri de alte câteva zeci de milioane de euro cu Societatea Națională de Radiocomunicații. Celelalte tranzacții cu instituțiile statului aduceau și ele, la rândul lor, alte câteva zeci de milioane de euro în contul Omnilogic.