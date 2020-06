Gabriel Oprea, de Ziua Drapelului Național: Tricolorul este mândria de a fi români, dăruirea, curajul și profesionalismul cu care militarii noștri reprezintă România în misiunile din ţară şi străinătate

În România este sărbătorită vineri, 26 iunie, Ziua Drapelului Național, instituită prin Legea 96/1998. Fostul ministru al Internelor, Gabriel Oprea a ținut să marcheze această zi printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care precizează că ”Drapelul Național înseamnă Patria” și reprezintă ”profesionalismul cu care militarii noștri reprezintă România în misiunile desfăşurate în ţară şi în străinătate”.

”Tricolorul se află în inimile noastre, iar Sărbătoarea Zilei Drapelului Naţional este şi va fi întotdeauna o zi deosebit de dragă sufletelor noastre.

Drapelul Național înseamnă Patria, simbolizează dorința noastră de unitate și de independență, dragostea de țară și jertfa supremă a eroilor pentru libertate și unitate.PROBLEME ÎN CĂSNICIE PENTRU UNA DINTRE CELE MAI IUBITE VEDETE DIN ROMÂNIA! PRIMELE DETALII

Tricolorul este mândria noastră de a fi români, dăruirea, curajul și profesionalismul cu care militarii noștri reprezintă România în misiunile desfăşurate în ţară şi în străinătate”, a transmis Gabriel Oprea.

Totodată, fostul ministru de Interne precizează că instituțiile statului au datoria de a promova și apăra simbolurile naționale.

”Avem datoria să cultivăm respectul faţă de cei care ne-au lăsat cea mai importantă moştenire: România. Instituţiile statului au datoria sa promoveze si să apere simbolurile naţionale.

Drapelul Românesc trebuie sărbătorit an de an, iar noi am facut asta de fiecare data. De Ziua Drapelului, in 2015, in cadrul unei ceremonii organizate la Miercurea Ciuc, din postura de premier interimar, am arborat cel mai mare tricolor, ca semn de deosebit respect pentru valorile fundamentale ale statului român.

Cinstind simbolurile naţionale, menţinem vie energia noastră ca neam, pentru că de aici ne tragem puterea de a depăşi greutăţile şi de a merge inainte.

La mulți ani tuturor românilor, de Ziua Drapelului Național!”, a mai transmis Gabriel Oprea.

Gabriel Oprea, de Ziua Drapelului Național: Tricolorul este mândria de a fi români, dăruirea, curajul și profesionalismul cu care militarii noștri reprezintă România în misiunile din ţară şi străinătate