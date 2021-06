Gabriel Oprea, de Ziua Eroilor: Să ne înclinăm în faţa memoriei acelor oameni care şi-au purtat crucea destinului întru binele naţiunii române, luptând, visând şi murind

Gabriel Oprea, președintelui Uniunii Militarilor și Polițistilor ,,Mihai Viteazul”, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia Înâlțării Domnului și Zilei Eroilor. ”Cele două sărbători consfinţesc o îngemănare a credinţei, demnităţii, onoarei şi curajului tuturor celor care şi-au dat viaţa pe câmpurile de bătălie pentru apărarea Patriei”, a transmis fostul ministru, care a precizat că ”bunii şi străbunii noştri căzuţi în războaie” merită slava și prețuirea tuturor.

”La 40 de zile de la Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întâmpinăm Ziua Înălţării Domnului. Pentru țara noastră, pentru Armata României, această zi mai are o semnificaţie sacră, aceea de cinstire şi de pomenire a Eroilor Neamului. Cele două sărbători consfinţesc o îngemănare a credinţei, demnităţii, onoarei şi curajului tuturor celor care şi-au dat viaţa pe câmpurile de bătălie pentru apărarea Patriei,pentru păstrarea fiinţei Neamului Românesc, eroii care prin jertfa supremă s-au înălţat la Ceruri, urmând Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De-a lungul momentelor de cumpănă ale istoriei, credinţa i-a călăuzit pe eroii noştri, iar devotamentul, solidaritatea şi unitatea au fost armele care i-au purtat spre victorie. Să ne înclinăm în faţa memoriei acelor oameni care şi-au purtat crucea destinului întru binele naţiunii române, luptând, visând şi murind în ţărâna natală sau pe meleaguri străine pentru a lăsa urmaşilor lor o ţară liberă.

Bunii şi străbunii noştri căzuţi în războaiele de Independenţă, de Întregire a neamului şi de apărare a fiinţei naţionale, eroii ucişi în lupta de rezistenţă anticomunistă, cei martirizaţi în temniţele comuniste şi, deopotrivă, eroii-martiri din timpul Revoluţiei române din 1989 merită să primească slava şi preţuirea noastră. Eroii căzuţi la datorie în teatrele de operaţii pentru îndeplinirea angajamentelor internaţionale de securitate ale României sunt prezenţi în sufletele şi rugăciunile noastre şi le aducem un pios omagiu”, a transmis Oprea.

În acest context, fostul ministru a amintit de monumentul ridicat în Parcul Tineretului din Capitală în cinstea eroilor militari.

”Pentru a cinsti eroii, în mandatul de ministru al apărării naționale, am ridicat, in Parcul Tineretului, Monumentul Eroilor Militari căzuţi la datorie în teatrele de operații și pe teritoriul național. Un Monument realizat prin contribuția personală a mea și a primarului Piedone, ca un omagiu veșnic adus militarilor care și-au onorat cu demnitate jurământul față de Patrie. Am donat acest monument Ministerului Apărării Naționale. Cu toții trebuie să ne slujim Ţara, cu credinţă şi onoare, cu demnitate şi cu solidaritate. Dumnezeu să binecuvânteze România, Armata sa, şi pe toţi Eroii Neamului nostru! Hristos s-a înălţat!”, a mai precizat Gabriel Oprea.