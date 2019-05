Fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat, joi, la ieșirea de la audierile de la secţia specială de investigare a magistraţilor că a fost audiat ca martor în dosarul aducerii în ţară a lui Nicolae Popa, dosar în care este urmărită penal Laura Codruţa Kovesi.

"Am fost audiat ca martor. Este dosarul aducerii domnului Popa. În vremea aceea eram ministrul Apărării și n-am avut nicio contribuție la acest lucru", a rpecizat Oprea.

Întrebat de relațiile pe care le-a avut cu Florian Coldea, fostul adjunct al SRI, audiat și el în acest dosar, Oprea a precizat că acesta i-a fost doctorand.

“Coldea mi-a fost doctorand. Între noi este o diferență de 11-12 ani, niciodată nu m-am tras de șireturi cu domnul Coldea, poate cu domnul Maior, că ne știam”, a spus Oprea.

De asemenea, despre legătura cu Sebastian Ghiță, acesta a mărturisit că sunt prieteni. Oprea spune că Ghiță nu a fost însă invitat la celebra petrecere din sufragerie a sa.

„Chiar nu l-am invitat atunci, dar l-am invitat de multe alte ori și sunt prieten cu el. Am un brand. Sunt un om care încerc să mă țin de cuvânt. Brandul ăsta îl construiești într-o viață și-l poți pierde într-o secundă. Nu-mi place să vorbesc despre întâlnirile private", a mai spus Gabriel Oprea.

