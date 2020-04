Gabriel Oprea: Țăndărei va deveni un studiu de caz pentru autorități. Forțele de ordine trebuie să aplice legea

Localitatea Țândărei din județul Ialomița a fost plasată în caratină totală după ce sute de persoane s-au întors în ultimele zile din străinătate și nu au respectat măsurile de izolare sau carantină dispuse de autorități.

Despre situația din Țăndărei a vorbit și fostul ministru al Apărării Naționale, Gabriel Oprea, care a susținut că forțele de ordine trebuie să aplice legea și că locuitorii din zonă trebuie să dea dovadă de responsabilitate.

” În astfel de situații nu trebuie să fim lenți. Din declarația domnului chestor Despescu, reiese faptul că în situația de la Țăndărei se vor lua toate măsurile corecte. Domnul chestor Despescu este un om alături de care am lucrat, este un profesionist, un om informat, este adjunctul Domnului Vela, Președintele Comitetului Național pentru situații de urgență, împreună cu domnul Arafat.Dânsul a declarat public ca în cazul în care situația o cere, va trimite armata la Țăndărei. Cred că nu întâmplător au sosit forțele suplimentare, armată, politie, acolo. Cred că locuitorii din Țăndărei trebuie să dea dovadă de responsabilitate, de echilibru. Sunt într-o perioadă de pandemie Mondiala, românii sunt într-o situație dificilă și trebuie respectată legea.

Pare că Țăndărei va deveni un studiu de caz. Statul are forța, are reacție, sunt trupele Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne acolo pentru ca legea să fie respectată.Trebuie să înțelegem că domnul chestor Despescu, un profesionist, a vorbit despre Țăndărei. Dânsul are informații pe căi intelligence. Toată lumea trebuie să colaboreze, pentru că numai împreună, guvern, autorități publice, cetățeni, putem depăși această situație de criză. (...) Forțele de ordine trebuie să aplice legea”,a declarat Gabriel Oprea, la Realitatea Plus.