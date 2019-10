Comisarul de rezervă al lui Dăncilă, lucrare copy-paste: Gabriela Ciot, acuzată că a copiat aproape integral un articol științific (VIDEO)

Un nou pesedist este acuzat de plagiat. Gabriela Ciot, propunerea de rezervă pentru postul de comisar european, a copiat aproape integral un articol știintific publicat în 2012, potrivit pressone.ro. Prim-autor al textului este Vasile Pușcaș, fostul negociator-șef al României cu Uniunea Europeană. Puşcaş este si cel care a coordonat doctoratul Gabrielei Ciot.

Gabriela Ciot este a doua varianta a Vioricai Dăncilă pentru postul de comisar european din partea României. Mai exact, aceasta este propunerea de rezervă, în cazul în care va fi respins și Dan Nica. Asupra Gabrielei Ciot planează însă aceleași suspiciuni de plagiat ca și în cazul altor pesedistii.

Sursa citată notează că Ciot a plagiat un articol științific publicat 2012. Articolul este scris împreună cu Vasile Pușcaș, acesta fiind și cel care i-a coordonat doctoratul în Relații Internaționale și Studii Europene, obținut în 2012 la Universitatea „Babeș-Bolyai". Teza este mai mult o analiza a acțiunilor lui Vasile Pușcaș, reflectate în presă, în perioada în care acesta era negociator-șef al României pentru integrarea în Uniunea Europeană.

Jurnaliștii de la pressone.ro au contactat-o pe Gabriela Ciot pentru explicații, dar aceasta a închis telefonul atunci când a fost întrebată despre lucrarea copy-paste.

În ciuda acestor suspiciuni, Ciot are șanse reale de a deveni comisar european, în condițiile în care Ursula von der Leyen insista pentru o femeie la portofoliul Transporturilor.

