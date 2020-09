Gabriela Firea a lansat platforma online pentru proiectul ”Donează plasmă, salvează viață”: Donatorii primesc un stimulent de 1.000 de euro (VIDEO)

Primarul General, Gabriela Firea, a lansat, marți, platforma online dedicată proiectului ”Donează plasmă, salvează viață”. Proiectul vizează încurajarea donării de plasmă de către pacienți cu coronavirus vindecați, prin acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.800 de lei/beneficiar, sub forma unui pachet de vouchere. De asemenea, acesta își propune recuperarea și reintegrarea în viața socială a beneficiarilor proiectului, donatori vindecați de COVID-19.

„Chiar în această dimineață este funcțională aplicația pe care se pot înscrie pacienții care s-au vindecat de COVID-19, acum se află în convalescență, care pot să doneze plasmă, foarte necesară în această perioadă pentru a fi salvați pacienții de la ATI. Am venit cu acest proiect de stimulare a donării de plasmă, deoarece până în acest moment nu sunt semne vizibile că sunt foarte mulți donatori. Există încă o retincență, o lipsă de informare și din cei 40.000 de români care s-au vindecat de COVID-19 au donat foarte puțin. Potrivit statisticilor oficiale, sunt în jur de 400 de donatori”, a declarat Gabriela Firea.

Aceasta a insistat că plasma este necesară pacienților COVID-19 aflați în stare gravă.

