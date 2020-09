Gabriela Firea: Am suplimentat mijloacele de transport în comun din Capitală, le-am dezinfectat și suntem pregătiți pentru începutul de an școlar (VIDEO)

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că a suplimentat numărul de mijloace de transport în comun, în contextul în care a început anul școlar 2020 - 2021, iar păstrarea distanței sociale e una din regulile de bază în prevenirea răspândirii coronavirsului. De asemenea, autobuzele, tramvaiele și troleibuzele au fost dezinfectate și vor fi constant, tot ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19. Primarul General a mai precizat că a luat toate deciziile posibile, astfel încât orele să fie reluate în deplină siguranță sanitară, chiar și în actualul context de epidemie.

Mijloacele de transport în comun din București, suplimentate și dezinfectate

Gabriela Firea a anunțat, luni, noi măsuri anti-coronavirus aplicate la nivelul Bucureștiului, dat fiind că o parte din elevi revin fizic la clase.

„Odată cu această dimineață, am crescut numărul de autobuze, tramvaie și troleibuze în trafic, astfel încât să vă fie mai ușor să ajungeți la destinație, având în vedere că azi au început și școlile, chiar dacă o parte învață online și o parte hibrid, cu prezență fizică acolo unde se poate. De asemenea, ne ocupăm de curățenie, dezinfectare, nebulizare. Începând de astăzi, se pot înscrie și profesorii, și copiii pentru a se testa. Aplicația pentru profesori e deschisă de joi, de la prânz, dar am văzut că au fost anumite ezitări și o lipsă de colaborare cu inspectoratle școlare. Sperăm să se deblocheze aceasta în interesul copiilor”, a declarat Primarul General, Gabriela Firea.

La rândul său, viceprimarul Aurelian Bădulescu a susținut că tot parcul STB a trecut prin programul obligatoriu de decontaminare: „E una din cele mai profunde proceduri pe care am cosiderat că trebuie să o aplicăm, pe care am stabilit-o împreună cu specialiștii în domeniu. Decontaminarea se realizează la fiecare capăt de tramvai. Se folosesc soluții și mai puternice seara, când ele intră în repaus și în revizia tehnică”.

Gabriela Firea susține că există capacitate de testare pentru coronavirus a tuturor profesorilor și elevilor din București

La sfârșitul lunii trecute, Firea a anunțat că a crescut capacitatea de testare la nivelul Bucureștiului, astfel încât să poată fi testate toate cadrele didactice și auxiliare din școli. De asemenea, există posibilitate de a fi testați toți preșcolarii, școlarii și studenții din Capitală.

„Toate cadrele didactice din București, evident dacă doresc, se pot testa gratuit prin grija PMB. Am crescut foarte mult capacitatea de testare. Am pregătit teste pentru 17.000 d e persoane reprezentând inclusiv personalul auxiliar din școli. Testele trebuie realizate în ultima săptămână de vacanță și avem capacitate de testare de 5.000 de teste pe zi. Față de testele care se realizează zilnic prin definiția de caz, venim cu proiect pentru testarea profesorilor și învățătorilor. (...) De cealaltă parte am pregătit o capacitate extinsă de tesare pentru cei 250.000 de elevi din București, deci pentru toți, la cerere. Nimeni nu e forțat, nimeni nu e obligat”, a declarat Firea, pe 31 august.