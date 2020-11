Gabriela Firea: Cifra de peste 3 la mia de locuitori nu este reală pentru că este raportată la recensământul de acum zece ani, când în București era o populație de 2,2 milioane de locuitori (VIDEO)

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că incidele de peste 3 cazuri de infectare cu coronavirus la mia de locuitori, raportat pentru București, nu este unul real pentru că autoritățile se raportează la niște date privind populația Capitalei care nu mai sunt valabile în acest moment.

„În primul rând, cifra care se vehiculează de peste 3 la mia de locuitori nu este reală pentru că este raportată la recensământul de acum zece ani, când în București era o populație de 2,2 milioane de locuitori. Nu mai suntem demult în acest număr. Eu am pus la dispoziția presei, ca primar general, toate documentele și analizele făcute de instituții internaționale care relevă faptul că în București sunt peste 3,5 milioane de cetățeni care locuiesc zilnic și jumătate de milion în Ilfov, deci împreună zona București-Ilfov are 4 milioane de cetățeni. Cu alte cuvinte, această cifră nu este reală și este total incorect față de bucureșteni tot setul de măsuri anunțat pentru Capitală. Asta este politica, în lipsa unui program coerent de protecție a populației se vine cu astfel de măsuri care nu fac altceva decât să creeze o stare de neliniște, de panică în rândul cetățenilor”, a declarat Gabriela Firea.

Astfel, social-democrata susține în continuare ideea testării masive a populației Bucureștiului și spune că decizia de închidere a tuturor școlilor din Capitală nu este una corectă.

”S-a spus că politicienii trebuie să-i asculte pe specialiști. Asta am făcut din prima zi. În momentul în care au apărut primele cazuri de coronavirus în România și în București nu mi-am dat eu cu părerea, ca primar, ci m-am înconjurat de specialiști. (...) Ei spun ceea ce afirmă toți specialiștii din Europa și din lume, că nu poți să limitezi răspândirea coronaviurusului decât printr-o testare masivă a populației asimptomatice. (...)

Elevii din București vor pleca cu șansa a doua la toate competițiile naționale și internaționale. Sunt obligați să facă o școală online, care nu se compară cu școala tradițională fără niciun motiv. Avem la Primăria Capitalei din timpul mandatului meu toate instrumentele necesare testării periodice, astfel încât atunci când apare un caz sau apar mai multe cazuri să fie izolate și școala să continue”, a mai declarat Gabriela Firea.

