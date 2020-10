Gabriela Firea: „Colentina redevine spital COVID. Viața a peste 20.000 de bolnavi cronici tratați aici, lunar, este în pericol”

Gabriela Firea, primarul general în funcție, a anunțat joi, pe Facebook, că Spitalul Colentina redevine unitate suport COVID-19, precizând totodată că viața a peste 20.000 de bolnavi cronici, tratați lunar în cadrul unității, este în pericol.

Gabriela Firea: Colentina redevine spital COVID

„Colentina redevine spital COVID! Din ordinul lui Orban! Viața a peste 20.000 de bolnavi cronici tratați aici, lunar, este în pericol! Nepăsarea de la guvernare naște decizii horror!", a scris Primarul Capitali în funcție, pe internet.

„Spitalul va redeveni spital COVID de când vom externa toți pacienții internați în prezent", a confirmat și managerul spitalului Colentina, Remus Mihalcea, pentru Antena 3.

Măsura a fost anunțată încă de săptămâna trecută de către premierul României, Ludovic Orban, din cauza exploziei de cazuri de coronavirus de pe teritoriul țării:

„Am discutat cu domnul Tătaru să creștem capacitatea secțiilor ATI. Avem posibilitatea să facem asta la Matei Balș, să retransformăm Spitalul Colentina în spital COVID, să punem în funcțiune secția de la Spitalul Witting, unde, sincer, nu înțeleg de ce nu funcționează”, a precizat premierul.

Medicii Spitalului Colentina s-au opus transformării unității în spital COVID

Potrivit unor surse, șefii de secții ai Spitalului Colentina din Capitală s-au opus retransformării în unitate medicală pentru tratarea cazurilor de coronavirus.

Mai exact, medicii care conduc secțiile și care în trecut au fost decorați de fostul primar general Gabriela Firea, consideră inoportună o astfel de decizie și atrag atenția că soluția pe care o doresc autoritățile centrale nu rezolva problema creșterii cazurilor de coronavirus în spitale.

Mai mult, aceștia au solicitat managerului Spitalului Colentina să se opună ferm și să evite pe cât posibil transformarea unității în spital COVID.

Managerul Spitalului Colentina, infectat cu coronavirus

La dfârșitul lunii august, managerul Spitalului Colentina, medicul ORL Remus Mihalcea, a dezvăluit, în cadrul unui interviu, cum s-a infectat cu noul coronavirus.

Acesta a mărturisit că era foarte greu să se infecteze în cadrul spitalului deoarece purta echipamentul de protecție, însă a fost testat pozitiv după ce s-a întâlnit cu un prieten, și el medic, la o cafenea.

”Era foarte greu să mă aleg cu această infecţie din cadrul spitalului nostru, întrucât avem echipamentele necesare pentru a ne proteja. Am reuşit să mă infectez cu virusul COVID-19 în urma unei întâlniri cu un prieten medic, la o cafea. Întâlnirea a avut loc în weekend sâmbătă, luni la prânz m-a sunat şi mi-a confirmat că în urma unei testări de rutină în cadrul spitalui a fost confirmat pozitiv. În momentul respectiv m-am dus acasă, m-am autoizolat până în momentul în care am dezvoltat o simptomatologie uşoară şi anume, febra”, a spus el, în cadrul unui interviu pentru Antena3.

Ulterior, acesta a fost testat pozitiv și s-a internat.

„Timp de şapte zile nu am mai avut simptome, totul a mers foarte bine. În a opta zi am dezvoltat o oarecare insufienţă respiratorie uşoară, cu dureri la nivelul pieptului, febră, moment în care medicii au decis introducerea unui tratament mult la agresiv decât am avut la momentul respectiv. Tratamentul a fost de 10 zile, simptomele au dispărut din a treia sau a patra zi a tratamentului”, a spus medicul.

Medicul a stat în spital timp de 21 de zile, iar apoi a stat în izolare, acasă, pentru încă o săptămână.