Gabriela Firea, despre decizia ca vârstnicii să iasă din casă într-un anumit interval orar: În București avem 483.000 de oameni de peste 65 de ani. Eram aproape în imposibilitatea de a-i ajuta imediat pe toți (VIDEO)

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marți, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că decizia ca persoanele de peste 65 de ani să își poată părăsi domiciliul într-un anumit interval orar pentru a se aproviziona, este una binevenită, având în vedere că autoritățile din București nu ar fi putut să ia măsuri imediate pentru a-i ajuta pe cei aflați în această situație.

”Sunt binevenite aceste precizări din conferința de presă pentru că deja constatasem împreună cu colegii mei de la primăriile de sector că eram aproape în imposibilitatea de a-i ajuta imediat pe cei care depășesc 65 de ani. În Municipiul București avem 483.000 de persoane care depășesc vârsta de 65 de ani. În plus, sunt convinsă că sunt și alte persoane de această vârstă care nu au buletin de București, dar sunt la copii pentru a-i ajuta să-i crească pe cei mici sau au lucrat aici și au rămas și nu și-au mai transformat buletinul.

În această seară, premierul a precizat că va exista o fereastră, deci un interval de timp în care persoanele de peste 65 de ani se vor putea deplasa la farmacii sau la magazinul alimentar. Atunci, rămân în sarcina Direcțiilor sociale persoanele netransportabile, persoanele cu dizabilități, familiile monoparentale și vârstnicii care nu au nici familia aproape, nu au prieteni, nu au vecini care să-i ajute.

Aici sunt două categorii. O parte care au pensie destul de bună și au nevoie doar de voluntari care să le facă cumpărăturile, și alte persoane, cazuri sociale, care în urma unei succinte anchete, primesc din partea Direcției Generale de Asistență Socială o masă caldă sau pachete cu alimentele de bază, precum și obiecte de îngrijire personală”, a declarat Gabriela Firea.

Întrebată cum ar putea arăta această fereastră orară astfel încât să nu iasă toți vârstnicii la cumpărături în același timp, Gabriela Firea a răspuns: ”Este foarte greu pentru București pentru că este cea mai mare aglomerare urbană. Este practic imposibil să găsim o situație ideală”.

Premierul Ludovic Orban a anunțat marți seară, într-o conferință de presă, că persoanele de peste 65 de ani vor putea ieși din casă într-un anumit interval orar. Orban a făcut aceste precizări după ce președintele Klaus Iohannis anunțase anterior că, începând de miercuri, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani nu vor mai putea să își părăsească locuințele.

