Gabriela Firea, despre declarațiile lui Ludovic Orba despre banii pentru încălzire: Este inimaginabil. Asta nu trebuie să rămână fără răspuns în justiție (VIDEO)

Fostul primar al Capitalie, Gabriela Firea, a reacționat duminică după apariția imaginilor în care premierul Ludovic Orban i-a spus actualului edil general că acum are încredere să transfere bani pentru încălzire în contul Primăriei.

"Le-am spus că acum am încredere să transfer banii în contul Primăriei pentru încălzire, nu să caut soluții să se ducă banii la ELCEN", i-a spus Ludovic Orban lui Nicușor Dan în ziua învestiturii sale în funcția de primar general al Capitalei.

Într-o intervenție în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, Gabriela Firea l-a acuzat pe premier de abuz în serviciu.

”Am avut nenumărate discuții, am trimis nenumărate adrese în care am explicat faptul că Primăria Capitalei este singura din țară care nu are dreptul, prin lege, să încaseze taxe și impozite locale și singura posibilitate de a plăti toate facturile din Capitală este cota care se primește, în general în jurul zilei de 10 a fiecărei luni, care reprezintă cota din impozitul pe venit, aferentă lunii respective. Cota a fost din ce în ce mai mică pentru a mă pedepsi politic și pentru a arăta că, în București, lucrurile nu se pot desfășura normal, astfel încât populația să fie supărată pe mine și să fie votat candidatul dreptei.

Este inimaginabil, este imunan ce a făcut domnul Orban. Eu am spus în toate aceste luni că subfinanțează Capitala și că vom ajunge în colaps financiar, iar acum vine și recunoaște că a făcut abuz în serviciu, că a oprit bani de la Capitală, a diminuat aceste resurse. (...) Acum vin și spun că sunt bani la Guvern și că o să-i dea la Capitală doar pentru că a câștigat candidatul lor. Asta nu trebuie să rămână fără răspuns în justiție”, a spus Gabriela Firea.

