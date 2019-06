Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost supusă unei noi operații gastro-intestinale, și se află acum sub atenta supraveghere a medicilor de la Spitalul Cantacuzino din Bucureşti. Prin intermediul reţelelor de socializare, Firea a ţinut să îşi informeze cunoscuţii că se simte bine şi este în afara oricărui pericol.

Gabriela Firea a publicat recent pe contul personal de Facebook o fotografie alături de primul mesaj, după ce a suferit o nouă operație la colon. Firea a fost operată la spitatul "Dr. Ioan Cantacuzino".

”Am trecut cu bine de ultima intervenție chirurgicală pentru remedierea unei afecțiuni a colonului! Totul a decurs fără niciun fel de complicații, iar acum sunt supravegheata post-operatoriu. Intervenția a avut loc ieri, tot la spitalul "Dr. Ioan Cantacuzino" și a fost realizată de aceeași echipă de medici”, a scris Firea pe Facebook.

Totodată, edilul Capitalei a ţinut să îşi informeze urmăritorii din mediul online că deşi a trecut prin momente mai dificile se simte norocoasă pentru că a avut familia şi prietenii alături.

”Dragi prieteni, am traversat o perioadă foarte grea, în care problemele - deloc ușoare - de sănătate s-au suprapus peste cele din activitatea curentă de la Primărie, și acestea, deloc puține. Dupa ce am trecut, iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, de situatii considerate de medici ca fiind extrem de dificile, pot spune cu mâna pe inimă că în astfel de momente cobori cu adevarat cu picioarele pe pământ. Te opresti din alergat, problemele care pareau de nerezolvat dispar si realizezi dintr-odata, extrem de clar, cat de importanta este sanatatea, atat de putin luata in seama atunci cand te simti bine, dar si cat de importanti sunt oamenii de langa tine. Eu am avut noroc! Mi-au fost aproape familia și colegii, care m-au ajutat să trec prin aceste încercări, precum și doctorii și întregul personal medical de la Cantacuzino, cărora le sunt profund recunoscătoare”, a mai precizat aceasta.

La final Gabriela Firea i-a lăudat pe medicii din România despre care spune că sunt cu adevărat profesioniști, iar cei care i-au recomandat să se opereze în străinătate au greșit.

”Pot să le confirm celor care m-au sfătuit insistent să mă operez în străinătate că aici, la București , am avut parte de cel mai bun tratament, fapt confirmat și de reputații specialiști din Londra care m-au consultat recent. Sunt convinsă că acesta nu este un caz singular și că personalul medical din România merită tot respectul și încrederea noastră”, a adăugat primarul Capitalei.