Gabriela Firea: Până la 1 septembrie se va relua circulația tramvaiului 41. Pasajul Ciurel, gata până la finalul anului

Primarul general Gabriela Firea a anunțat, joi, că circulația tramvaiului 41 se va relua până pe 1 septembrie.

De asemenea, edilul a mai spus că prima etapă a proiectului "Străpungere Ciurel - Nod Rutier Virtuții" se va încheia până la sfârșitul acestui an.

Primarul General, Gabriela Firea: “Începe proiectarea pentru etapa a doua, unde s-au făcut economii substanțiale prin refacerea coridorului de expropriere.”

Declarațiile au fost făcute la vizita pe șantierul "Străpungere Ciurel - Nod Rutier Virtuții", făcută pentru a verifica stadiul lucrărilor la acest obiectiv de investiții.

Primarul General, Gabriela Firea: „Conform grafiului de execuție, prima etapă a acestui proiect, Nodul Virtuții, se va încheia la sfârșitul acestui an, atunci cand vom începe, în conformitate cu legislația în vigoare, testele statice și dinamice. După această etapă, Nodul Virtuții - acest obiectiv de investiții atât de așteptat de bucureșteni - va putea fi redat circulației! De asemenea, începând cu data de 1 septembrie, tramvaiul 41 va putea circula în această zonă, înainte de începerea anului școlar. În ceea ce privește stadiul actual, am reușit să accelerăm ritmul lucrărilor, astfel încât chiar ieri au fost montate ultimele două grinzi aferente tablierului metalic care face joncțiunea peste bulevardul Virtuții. Reamintesc faptul că acest proiect, inițiat în urmă cu 12 ani, a fost preluat cu un grafic de executie de doar 10 %, iar în prezent Nodul Virtuții, componentă a acestei investiții, este realizat în proporție de peste 90%”.

În perioada următoare, lucrările la acest obiectiv de investiții vor viza suprastructura tablierului metalic, montarea și tensionarea hobanelor și infrastructura bretelelor aferente acestui pasaj.

S-a dat ordinul de începere a proiectării etapei a doua.

De asemenea, în ceea ce privește cea de-a doua etapă, (Nod Virtuții-Uverturii), Primarul General, Gabriela Firea, a explicat: "am dat ordinul de începere a proiectării și doresc să subliniez faptul că am reușit să facem economii substanțiale prin refacerea coridorului de expropriere pentru că în proiectul inițial erau afectate mult mai multe clădiri care trebuiau expropriate. Totodată, am primit asigurări din partea constructorului că va aloca resurse umane suplimentare, astfel încât lucrările să poată avansa cât mai rapid”.

Detalii proiect

Proiectul are 3 componente: Nodul Virtuții (care presupune un pasaj peste râul Dâmbovița și peste Șoseaua Virtuții, cu descărcare în Cartierul Drumul Taberei), o altă secțiune până în Centura Bucureștiului și - cea de a treia - din Centura Bucureștiului până în Autostrada A1.

Proiectul urmărește realizarea unui drum expres care face legătura între Splaiul Independenței și Autostrada A1: se traversează Șoseaua Virtuții, apoi se poate ieși în cartierele Drumul Taberei și Militari, de acolo în Centura Bucureștiului și mai departe în Autostrada A1.

Prin realizarea acestui obiectiv, se va obține o intrare mai facilă în București dinspre Autostrada București - Pitești, dar și o redistribuire a traficului.