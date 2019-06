Gabriela Firea, prima reacție după decizia ICCJ în cazul Constanda: 'Primăria Capitalei vrea o executare amiabilă! Primăria Capitalei NU are acești bani' (VIDEO)

Satul Francez revine la Primăria Capitalei, însă instituția trebuie să-i plătească omului de afaceri Costică Constanda despăgubiri de circa 94 milioane de euro, plus penalități, în total circa 115de milioane de euro, potrivit unei decizii definitive date marți de Înalta Curte de Casație și Justiției.

Procesul a durat aproximativ 10 ani.

Primarul general Gabriela Firea a declarat, miercuri, instituția va trebui să plătească “oalele sparte de alții”.

“ICCj a dat o hotărâre irevocabilă, prin care Primăria Capitalei ar urma să-i plătească omului de afaceri Costică Constanda suma 115 milioane de euro, din care 69 de milioane de euro costul terenului din Satul Francez, iar restul reprezintă dobânzi și sume accesorii. Toată această epopee pentru care noi trebuie astăzi să plătim, aș spune chiar că plătim oalele sparte de alții, a început în 2003, atunci când primarul de la acea dată, Traian Băsescu, a semnat o dispoziție prin care două familii, Lincaru și Tudor, care avuseseră proprietate în trecut în zona Satului Francez, practic li se restituise dreptuld e proprietate în Parcul Bordei.

Costică constanda este cel care i-a reprezentat și care, ulterior, a achiziționat drepturile litigioase de la cele două familii, proprietare de drept, Lincaru și Tudor.

Ulterior, în 2007, Consiliul General, în 3 ședințe succesive, a refuzat să acorde documentații urbanistice pentru construirea unui complex rezidențial în Parcul Bordei, cu clădiri de 5 etaje.

La data respectivă zona era construibilă, ulterior s-a schimbat și nu s-a mai putut construi pe o zonă verde.

Primăria Capitalei nu are în cont acum 115 milioane de euro să îi dea lui Constanda. Nu avem acești bani. Primăria Capitalei are mari probleme financiare. Așa cum știți, moi am lua aprobare de la consilieri să ne împumutăm cu 100 de milioane de euro pentru a achita plata la gaze către Elcen.

După ce primim motivarea, avocații vor intra în dialog cu avocații lui Constanda pentru o achitare amiabilă.

În calculul sumelor pe care le vom plătit eșalonat se va țien cont de datoriile urgente. La noi e vorba de subvenții la RADET și RATB, cele 19 spitale, salariile și cheltuielile de funcționare. După ce se scad aceste sume, cu siguranță se va putea face o calculație pentru eșalonarea acestor plăți”, a spus Firea.

