Gabriela Firea: Profesorii din București vor fi testați gratuit pentru coronavirus, la fel și elevii care prezintă simptome la triajul epidemiologic (VIDEO)

Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a convocat, luni dimineață, un Comandament de urgență la PMB pe tema deschiderii noului an școlar, în contextul epidemiei de coronavirus. Primarii de sectoare analizează în cadrul ședinței cele mai bine soluții pentru ca școlile din București să fie redeschise în condiții de siguranță sanitară pentru elevi și profesori. Firea a anunțat că Primăria Generală a crescut capacitatea de testare pentru coronavirus, astfel încât toate cadrele didactice și auxiliare din școli să poată fi testate în ultima săptămână de vacanță. Testarea nu este obligatorie. De asemenea, a fost crescută capacitatea de testare în cazul celor 250.000 de elevi din București, astfel încât să fie testați elevii care, la triajul epidemiologic făcut la intrarea în unitatea de învățământ, prezintă semne de infecție.

„Cum putem sprijin concret acest efort comun pentru a fi cât mai puține contaminări? Primăria Capitalei, prin ASSMB, demarează cel mai amplu program de testare în mediul școlar, unic până acum în țară și care corepunde programelor similare din întreaga Europă și care acolo au avut succes. Ele au fost susținute de factori guvernamentali. Aici, nepregătindu-se nimic din partea Executivului, venim noi cu această propunere concretă, care sunt convinsă că va evita contaminarea atât a copiilor, cât și a profesorilor.

Toate cadrele didactice din București, evident dacă doresc, se pot testa gratuit prin grija PMB. Am crescut foarte mult capacitatea de testare. Am pregătit teste pentru 17.000 d e persoane reprezentând inclusiv personalul auxiliar din școli. Testele trebuie realizate în ultima săptămână de vacanță și avem capacitate de testare de 5.000 de teste pe zi. Față de testele care se realizează zilnic prin definiția de caz, venim cu proiect pentru testarea profesorilor și învățătorilor.

De cealaltă parte am pregătit o capacitate extinsă de tesare pentru cei 250.000 de elevi din București, deci pentru toți, la cerere. Nimeni nu e forțat, nimeni nu e obligat. Nu e necesar ca înainte de școală să fie testați toți elevii, dar în fiecare dimineață, la triajul care se face la intrare în unitatea de învățământ, dacă se observă mici semne de infecție, febră, fuse, durere de gât, acele situații vor fi transmise imediat de către rezentnantul ASSMB la cabinetul de medicină școlar către ASSMB și, imediat, acel copil va fi trimis la testare.

Nu suntem de acord cu fomula anunțată public de DSP, anume că dacă la triaj un elev are febră, tuse sau roșu în gât, varianta DSP e ca acel copil să fie izolat, dus într-un spital de copii, la un moment dat să i se facă testul și să aștepte 2-3 zile rezultatul. Deci el va putea fi internat 2-3 zile fără să fie infectat și să fie astfel traumatizat. Adică să stea 2-3 zile pentru o răceală banală. Nu putem fi de acord cu așa ceva”, a declarat Gabriela Firea.

