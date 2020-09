Gabriela Firea: Sâmbătă se deschide circulația pe podul Ciurel (VIDEO)

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, că lucrările la podul Ciurel s-au finalizat, circulația pe acesta deschizându-se sâmbătă.

Edilul Bucureștiului a afirmat că proiectul a fost demarat în urmă cu 14 ani, însă a fost blocat în instanță. Totodată, Firea a spus că la construcția acestui pod au fost pierderi financiare de aproximativ 10 milioane de euro.

”S-a finalizat cea mai mare lucrare de infrastructură din țară, podul Ciurel. Proiectul a fost demarat acum 14 ani și a fost blocat în instanță aproape 10 ani de zile. În afară de pierderea acestui timp, au fost și pierderi financiare. S-au plătit în plus aproape 10 milioane de euro constructorilor care nu puteau lucra sau lucrau cu încetinitorul din cauza acestor procese care s-au derulat în anii trecuți. Abia de 4 ani de zile s-a putut lucra consecvent. Așa cum spunea, s-a finalizat această lucrare mare de infrastructură. Sâmbătă se deschide circulația”, a spus Gabriela Firea, într-un live pe pagina sa de Facebook.

