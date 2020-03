Primarul Capitalei Gabrile Firea a declarat, luni, că școlile și grădinițele din București ar trebui să fie închise pentru a limita răspândirea coronavirsului.

"Putem să fim responsabili și înțelepți și să închidem școlile și grădinițele. O spun atât ca primar, cât și ca părinte și vă spun de ce. Domnul care a venit din Italia nu a intrat imediat în izolare. S-a mai întâlnit cu alte persoane. Vă dați seama ce înseamnă o adevărată anchetă epidemiologică? Vă dați seama că în momentul în care un singur copil are test pozitiv se va declanșa o adevărată groază. Rapiditatea cu care se poate răspândi un virus este imensă. Nu se poate face prevenție cu rezultate bune decât luând măsuri care pot fi contestate, dar aici nu mai e vorba de politică, nici de fotbal. E vorba despre viața oamenilor. Am văzut autorități care se tem să ia măsuri pentru că se tem să fie criticate. Eu îmi asum să fiu criticată. Pe raza municipiului București școlile și grădinițele trebuie închise. Noi nu putem impune, dar putem transmite această rugăminte, să facem această propunere. Aceasta este propunerea noastră. O spunem clar și răspicat și nu ne e teamă de nico critică", a anunțat Gabrilea Firea.

Edilul Capitalei a subliniat că măsuri dure trebuie impuse mai ales în contextul în care se apropie Paștele.

”Trebuie să luăm măsuri pentru salvarea noastră, ca țară. Vine Paștele, vă dați seama câți români se vor întoarce acasă? Nu trebuie să ne speriem, dar trebuie să închidem școlile pentru a evita răspândirea coronavirusului. Măsurile preventive trebuie luate îndiferent de critici și comentarii”, a mai spus edilul general.

