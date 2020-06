Troleibuz în flăcări în București | Gabriela: Nu sunt mulțumită de rezultatul anchetei tehnice / Nicușor Dan: Sindicaliștii din STB se plâng că nu se fac reviziile cum trebuie (VIDEO)

Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a declarat, duminică seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că potrivit anchetei tehnice realizată în depou, incendiul produs la troleibuzul care a luat foc pe un cunoscut bulevard din București, a fost cauzat de un scurtcircuit, însă nu este mulțumită de rezultatul anchetei..

Aceasta a spus că troleibuzul a fost în revizie și ieri (sâmbătă, n.r.) și în urmă cu câteva zile și nu a fost descoperită nicio problemă tehnică.

Firea a mai spus că interiorul acestui tip de troleibuze a fost realizat, în 2007, din material din poliester, ca o soluție tehnică acceptată, iar din această cauză vehiculul s-ar fi aprins atât de repede.

”Am semnat anul acesta contractul pentru 100 troleibuze noi (...) Vor veni troleibuzele noi în București, dar eu îmi pun întrebarea de ce a trebuit să așteptăm atât de mult. Am fost blocați doi ani și cu această licitație”, a declarat ea.

Cât despre declarațiile lui Nicușor Dan pe acest subiect, Gabriela Firea a spus că este ”realmente uimită de turnura agresivă pe care a luat-o politica noastră”.

”Oricine de bună - credință își dă seama că nu are cum să fie Primarul General vinovat dacă s-a produs un scurtcircuit”, a mai spus Gabriela Firea.

