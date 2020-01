Gabriela Scutea, propusă pentru șefia Parchetului General, despre vulnerabilitățile Ministerului Public, în direct pe B1 TV: „Soluționarea dosarelor într-un timp rezonabil este o prioritate” (VIDEO)

„Blocajul” în care se află Poliția judiciară și durata „destul de mare a anchetelor în cauzele economico-financiare” sunt două dintre vulnerabilitățile Ministerului Public pe care Gabriela Scutea, propusă pentru funcția de procuror general al României, le-a identificat, marți, în direct pe B1 TV.

„În acest moment, pot să vă spun că cel mai grav lucru este blocajul în care a ajuns Poliția judiciară din cauza nepunerii în acord a unor dispoziții legale cu o decizie a CCR de anul trecut. Mai avem de depășit, din punct de vedere al vulnerabilității, și durata destul de mare a anchetelor în cauzele economico-financiare, dar acestea nu sunt toate identificate în proiectul meu. Probabil el va fi pus în site-ul Ministerului Justiției și în site-ul CSM”, a spus Scutea.

Întrebată care sunt prioritățile sale în eventualitatea în care va obține mandatul la șefia Parchetului General, Gabriela Scutea a răspuns: „Sunt concentrată asupra calității actelor de urmărire penală și asupra modului în care colaborarea cu Poliția Română poate să ducă la cele mai bune rezultate posibile, atât în dosarele care se soluționează prin rechizitoriu, cât și în dosarele care se soluționează prin clasare, printr-o neconfirmare a neînvinuirilor făcute de persoane. De aceea cred că este important ca, din toate actele noastre cu calitate în creștere, să obținem o încredere cât mai mare din partea cetățenilor”.

Referitor la strategia de repararea a vulnerabilităților, Gabriela Scutea a declarat: „Desigur, modul în care mă raportez la obținerea unei mari viteze de soluționare dosarelor l-am expus în proiectul de management, stabilindu-mi niște ținte și niște mijloace de acțiune. Practic, acest lucru l-am făcut și în mandatul meu anterior de adjunct al procurorului general, când m-am ocupat de monitorizarea și valorificarea unor date statistice, și pot să vă spun că sunt orientată înspre acțiuni directe în circumscripțiile cu cele mai mari probleme, la început. Toată lumea trebuie să conștientizeze în Ministerul Public că soluționarea dosarelor într-un timp rezonabil este o prioritate, dar acțiunile vor fi personalizate, așa cum am spus în interviu”.

