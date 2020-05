Gafă de proporții la Turda. Oficialii i-au comemorat de Ziua Eroilor pe militarii sovietici, nu pe cei români / O femeie susține că va depune plângere la MApN (VIDEO)

Reprezentanții autorităților civile și militare de la Turda au făcut o gafă de proporții, joi, de Ziua Eroilor, la Turda. Au confundat cimitirele, astfel că au fost depuse coroane de flori și s-au oferit onoruri militare la mormintele soldaților sovietici, nu la cele ale românilor, susține Actual de Cluj. Una dintre persoanele prezente a anunțat că, ca urmare, va depune o plângere la Ministerul Apărării Naționale.



La eveniment au luat parte zeci de cadre militare. În respectarea cutumelor, coroane de flori și onoruri militare au fost prezentate în cinstea celor căzuți la datorie. Mai mult decât atât, un preot militar a vorbit despre eroii români care au plecat dintre noi. Ei, bine, toate acestea s-au desfășurat în fața unui monument dedicat soldaților sovietici.

O serie de persoane au sesizat gafa, iar una dintre ele, care coordonează mai multe campanii ce vizează conservarea și reabilitarea Cimitirului Eroilor Români, a anunțat că va depune plângere la MApN. Una peste alta, la finalul slujbei de pomenire, reprezentanții autorităților au încercat să repare greșeala și au mutat coroanele depuse pe parcela dedicată eroilor români.

