Gala Premiilor Emmy 2020, ținută online din cauza pandemiei / Lista câștigătorilor (VIDEO)

Cea de-a 72-a gală de a premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de televiziune, s-a desfășurat la Staples Centre din Los Angeles, într-un cadru special.

Anul acesta, premiile au fost acordate online, din pricina pandemiiei de COVID-19.

Gala Premiilor Emmy 2020, ținută online

Artiștii nominalizați au primit o scrisoare prin care au fost informați că tradiţionala ceremonie organizată la Los Angeles nu va avea loc în acest an în formatul ei obișnuit.

„Aşa cum probabil aţi ghicit deja, nu vă vom cere să veniţi la Microsoft Theatre, în centrul oraşului Los Angeles, pe 20 septembrie. În acest an, va avea loc încă o dată cea mai importantă seară din industria de televiziune… dar acum noi vom veni la voi”, au anunţat organizatorii galei în această scrisoare.

Astfel, defilările spectaculoase pe covorul roșu au fost înlocuite cu laptopul.

Lista câștigătorilor Premiilor Emmy 2020

Ediția din acest an a premiilor Primetime Emmy a fost dominată de producţiile ''Schitt's Creek'', ''Succession'' şi ''Watchmen''.

Zendaya a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic, pentru rolul său din producţia de televiziune „Euphoria”.

La această categorie au mai concurat actriţele Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Olivia Colman ("The Crown"), Jodie Comer ("Killing Eve"), Laura Linney ("Ozark") şi Sandra Oh ("Killing Eve").

Lista completă a câștigătorilor





Cel mai bun serial dramatic - ''Succession'' (HBO)

Cel mai bun serial de comedie - ''Schitt's Creek'' (Pop TV/Netflix)

Cea mai bună miniserie TV - ''Watchmen'' (HBO)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie - Eugene Levy (''Schitt's Creek'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie - Catherine O'Hara (''Schitt's Creek'')

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic - Jeremy Strong (''Succession'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic - Zendaya (''Euphoria'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie - Dan Levy (''Schitt's Creek'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie - Annie Murphy (''Schitt's Creek'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic - Billy Crudup (''The Morning Show'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic - Julia Garner (''Ozark'')

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Mark Ruffalo (''I Know This Much Is True'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Regina King (''Watchmen'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Yahya Abdul-Mateen II (''Watchmen'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Uzo Aduba (''Mrs. America'')

Cea mai bună regie a unui serial de comedie - Andrew Cividino şi Daniel Levy ("Schitt's Creek'')

Cea mai bună regie a unui serial dramatic - Andrij Parekh ("Succession'')

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Maria Schrader ("Unorthodox")

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic - Jesse Armstrong ("Succession")

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie - Daniel Levy ("Schitt's Creek")

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Damon Lindelof şi Cord Jefferson

Actriţa Regina King, protagonista miniseriei ''Watchmen”, a scris istorie seara trecută. Trofeul câştigat este cel de-al patrulea Emmy din cariera actriţei, aceasta egalând recordul deţinut de Alfre Woodard pentru cel mai mare număr de premii Emmy obţinute de un interpret de culoare.

La gala susținută online seara trecută, au mai obţinut patru trofee Emmy actorii de culoare Chris Rock şi Bill Cosby.

Recordul celor mai multe premii Emmy pentru un singur actor este deţinut de Cloris Leachman şi Julia Louis-Dreyfus, cu câte opt trofee fiecare.