Galați: 21 de oameni, înghesuiți într-un microbuz de marfă în plină epidemie de coronavirus. Amenda primită de șofer (VIDEO)

Polițiștii au amendat cu 3.000 de lei un șofer din Galați pe care l-au prins că transporta nu mai puțin de 21 de persoane cu microbuzul său destinat, de fapt, transportului de marfă. El nu mai are dreptul de a folosi mașina în următoarele șase luni. Oamenii stăteau înghesuiți în plină epidemie de coronavirus, când autoritățile insistă în mod repetat că regula privind distanțarea socială trebuie respectată, rolul său fiind tocmai de a preveni răspândirea COVID-19. Doi dintre pasageri au fost amendați cu 2.000 de lei pentru că nu purtau măşti de protecţie, în condițiile în care acestea sunt obligatorii în mijloacele de transport în comun. Galați este unul dintre județele în care evoluția epidemiei de coronavirus a devenit de-a dreptul îngrijorătoare. Peste 1.800 de persoane au fost depistate pozitiv aici, 36 numai în ultimele 24 de ore.

„Uite-i, mă, câţi intră... Ia, uite! Bă, eşti nebun la cap? Filmez pe bune! Să mor dacă nu e bătaie de joc!”.

