VIRAL. Un gălățean a "aselenizat" într-o groapă în asfalt, la ''50 de ani de la aselenizare (30 de PSD)'' (VIDEO)

Aselenizare în varianta românească! Un român a reinterpretat scena în care Neil Armstrong a păşit pentru prima dată pe Lună, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la acest eveniment istoric, informează B1 TV. Imaginile au făcut senzaţie pe internet, pentru că bărbatul a ales ca decor gropile de pe o stradă din Galaţi.

Chiar dacă românii nu au ajuns pe Lună, au reuşit să "aselenizeze" în craterele din asfalt.

În această săptămână s-au împlinit 50 de ani de la ziua în care astronautul Neil Armstrong a făcut primul pas pe Lună. Un gălăţean a marcat acest moment important într-un mod cu totul inedit. Bărbatul s-a îmbrăcat într-un costum alb, pe care a pus simbolul NASA. Acesta şi-a completat ţinuta cu o cască, pentru a imita cât mai bine echipamentul astronauţilor.

În imagini, se poate observa cum bărbatul ţine în mână un steag al României, apoi păşeşte încet, încet către o groapă din asfalt. Acesta imită astfel, mersul în spaţiu, iar când ajunge lângă groapa plină cu apă, gălăţeanul înfige steagul exact cum a făcut şi Neil Armstrong pe Lună.

”50 de ani de la aselenizare (30 de PSD) primul Gălățean pe planeta MARTZI (după miercurea ciuc)”, a scris bărbatul pe Facebook.

Sursa: Iosipescu Ionuț

