Pedofilul din Galaţi a fost prins în timp ce abuza un alt copil. Violatorul în serie, eliberat din puşcărie cu 1.000 de zile mai devreme (VIDEO)

Individul care a agresat sexual o fetiţă în scara unui bloc din Galaţi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Culmea, bărbatul a fost prins în Brăila, când întreţinea relaţii sexuale cu un minor chiar pe faleza din oraş, informează B1 TV.

În timp ce era căutat de poliţiştii din Galaţi pentru agresarea unei fetiţe de 10 ani, individul şi-a văzut liniştit de treabă. El a plecat la Brăila, unde a fost descoperit exact în momentul în care întreţinea relaţii sexuale cu un adolescent chiar pe faleza din oraş.

Violatorul nu s-a ferit deloc de ochii martorilor, iar oamenii care se aflau pe faleză la acea oră au sunat la poliţie. Bărbatul nu a mai avut timp să fugă şi a fost încătuşat şi dus la audieri. Abia la secţie, agenţii şi-au dat seama că individul pe care au pus mâna este acelaşi care violase o fetiţă în Galaţi, cu doar câteva ore înainte.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.