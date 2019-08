Dezvăluiri șocante în cazul copilei de 14 ani din Galați, care a fost ingnorată de polițiști deși era plină de sânge. Fata a suferit răni care îi puneau viaţa în pericol, se arată în raportul medico-legal, informează B1 TV. Anunţul confirmă temerile oamenilor de rând care au ajutat-o pe copilă şi au chemat salvarea pentru ea. Cât despre ofiţerii care au refuzat să intervină, aceștia s-au ales cu un dosar penal pentru abuz în serviciu.

Imaginile apărute în spațiul public în urmă cu câteva săptămâni au revoltat o țară întreagă. Minora de 14 ani sângera pe o stradă din Galaţi sub privirile a doi doi polițiști, un bărbat şi o femeie. Ofiţerii au fost filmaţi cum asistau fără să intervină în vreun fel în ajutorul copilei.

Acum, procurorii anunţă, pe baza raportului de expertiză medico-legală, că fata a fost la un pas să piară.

Urmărirea penală continuă în acest caz, iar procurorul va dispune şi extinderea cercetărilor. Acestea vor viza şi infracţiunea de vătămare corporală din culpă, aşa cum rezultă din raportul de expertiză medico-legală. Anchetatorii mai anunţă că, în acest moment, nu au probe din care să rezulte că fata ar fi fost violată.

De asemenea, parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi îi cercetează şi pe cei doi agenţi de poliţie care au ignorat-o pe minora plină de sânge.

Adolescenta a fost externată şi s-a întors la casa de tip familial, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, în care a locuit.

Fata de 14 ani pentru care poliţia a chemat Ambulanţa numai după insistenţele martorilor oculari fusese internată la Spitalul Judeţean Galaţi, unde a stat aproape două săptămâni. Copila ajusese în stradă, plină de sânge, după ce plecase dintr-un centru de plasament cu bilet de voie. Se întâlnise cu prietenul ei, de 14 ani, cu care întreţinuse relaţii sexuale consimţite, acasă la acesta, după care însă a suferit o hemoragie extrem de puternică.

