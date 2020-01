Caz cutremurător în Galaţi: Fetiță de șase ani, bătută crunt de mamă și lăsată în ger. Copila a fost salvată de un vecin și a ajuns în grija autorităților (VIDEO)

Caz cutremurător în Galaţi. O fetiţă de șase ani a fost bătută crunt şi lăsată în gerul nopţii de propria mamă. Auzind din casă strigătele sfâşietoare ale fete un vecin s-a dus să o salveze.

Copilul a început să strige şi să îl implore pe acesta să n-o lase cu cea care i-a dat viaţă. Șocat, bărbatul a alertat autorităţile.

Incidentul a avut loc vineri seara, atunci când vecinul familiei a auzit plânsete puternice din grădină. Fetița a fost bătută de părinții ei, aflați în stare de ebrietate. Ca să scape de bătaie, copila s-a ascuns undeva în grădină. Deși afară era frig, ea a afot găsită îmbrăcată foarte subțire și cu picioarele goale și plângând foarte puternic. Micuța a fost auzită de un vecin care s-a dus la poata părinților ei.

Ulterior, bărbatul care a găsit-o a sunat la 112 și a avut grijă de fetităță până când autoritățile au ajuns la fața locului.

Copila a fost dusă într-un centru de plasament, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie și loviri și alte violențe.

