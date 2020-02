Invazie de șobolani într-un liceu de elită din Galaţi (VIDEO)

Imagini revoltătoare la Colegiul „Alexandru Ioan Cuza” din Galați! Mai mulți șobolani au fost filmați chiar de elevi, în timp ce se plimbau nestingheriți printre bănci.

O echipă de control a DSP a făcut verificări în liceu și a descoperit că deratizarea nu a mai fost făcută de cel puțin trei ani.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.