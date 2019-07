NOAPTE DE FOC, la Galați: Un restaurant a fost mistuit de FLĂCĂRI! Zeci de oameni, evacuați (VIDEO)

Noapte de foc, la propriu, pentru pompierii din Galaţi, dar şi pentru locuitorii oraşului. Un restaurant a fost mistuit de flăcări, informează B1 TV. Spaima a fost şi mai mare, pentru că restaurantul era lipit de un bloc cu 120 de garsoniere. Zeci de echipaje de salvatori au ajuns, de urgenţă, la locul incendiului. După mai bine de trei ore, pompierii au reuşit să stingă focul, însă din restaurant nu a mai rămas mare lucru.

