Galați: Suspect de coronavirus, filmat când se plimba nestingherit prin spital (VIDEO)

Carantina nu este pe placul tuturor. Este și cazul unui șofer din Galați care s-a întors din Italia și este suspect de coronavirus, dar care a refuzat izolarea și a umblat nestingherit prin curtea spitalului unde este internat, deși a sunat singur la 112 acuzând stare de rău și febră.

Bărbatul a ajuns la Spitalul din Galați după ce a sunat la 112 și a acuzat febră și dureri în gât. Pacientul era recent întors din Italia, acolo unde lucrează ca șofer, informează B1 TV.

