Galați: Un bărbat a sunat la 112 să-şi reclame nevasta că e beată și înjură. Au intervenit jandarmii

Un bărbat din Galați a sunat la 112 și a reclamat că soția sa a băut prea mult alcool, înjură și îl amenință. Femeia a avut o criză de furie și soțul nu a reușit să o calmeze. Ea s-a liniștit abia după ce s-a trezit cu jandarmii la ușă.

Jandarmii gălățeni au intervenit pentru aplanarea unor conflicte în familie

„Comportamentul soției era dictat de însuși Bacchus, care a făcut-o să-și piardă cumpătul și să-l înjure de toate neamurile, pornind de la originile materne ale acestuia. Ne-am transformat într-un fel de consilieri maritali și am reușit să aplanăm conflictul. Femeia a înțeles că nu îi face bine acest tip de comportament și s-a liniștit. Măsură pecuniară nu am luat, doar am atenționat-o verbal. Uneori, o vorbă face mai mult decât o amendă”, au scris reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați, într-o postare pe Facebook.

Jandarmii au intervenit și într-un alt caz. O femeie anunțase la 112 că se aud țipete și înjurături din apartamentul vecin. Când au ajuns la locul indicat, jandarmii au aflat că există un conflict între o mamă și fiul ei, din cauza lipsei banilor.

„Atât femeia cât şi fiul se acuzau reciproc de lipsurile financiare din casă, fără să îşi dea seama că prin înjurăturile şi ţipetele lor îi deranjau pe vecini. Am discutat calm, am liniştit spiritele şi i-am avertizat verbal pe amândoi. După plecarea noastră nu a mai fost niciun apel pentru adresa respectivă. Chiar dacă nu a fost cazul nostru, vă reamintim că sunt situaţii când un apel al vecinului poate salva o viaţă”, au transmis jandarmii gălăţeni, pe Facebook.