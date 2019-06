A fost panică mare, vineri dimineată, la Galați.

Un taxi a luat foc şi a ars în incinta unei benzinării din cartierul Micro 13, din oraș.

Potrivit ISU, maşina a luat foc de la un scurtcircuit provocat la compartimentul motor, transmite Agerpres.

Dacă se propaga, focul putea ajunge la pompele de benzină și s-ar fi declanșat un dezastru.

