Garda Națională de Mediu a sancționat Primăria Sectorului 1 și a apreciat că Romprest respectă legislația referitoare la deșeuri și salubrizare

Singura instituție publică abilitată cu competențe complete în domeniu s-a pronunțat cu privire la gunoaiele din Sectorul 1. Garda Națională de Mediu – Comisariatul Municipiului București a sancționat Primăria pentru nerespectarea obligațiilor legale ce îi revin în ceea ce privește curățenia urbei și a apreciat că Romprest respectă legislația în vigoare referitoare la deșeuri și salubrizare.

„Autoritatea Administrației Publice Locale Sector 1 a fost sancționată de GNM-CMB întrucât nu a respectat dispozițiile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului precizate la art. 90, lit. f întrucât nu a asigurat „prin serviciile publice și operatorii economici responsabili, măsurilor de salubrizare a localităților, de întreținere și gospodărire a spațiilor verzi, a piețelor și a parcurilor publice”, se arată în nota de constatare încheiată în 22 decembrie și definitivată în 23 decembrie, la sediul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Municipiului București.

Potrivit sursei citate, „s-a constatat că societatea Compania Romprest Service SA respectă prevederile legislației privind protecția mediului în vigoare, condițiile impuse pentru desfășurarea activității precizate în actele de reglementare deținute și măsurile dispuse de comisarii Gărzii Naționale de Mediu în conținutul actelor de control încheiate anterior”.

„Echipa de comisari GNM-CMB a constatat existența unor masive depozitări necontrolate de deșeuri și pe terenuri care, conform informațiilor comunicate în scris de Poliția Locală Sector 1, aparțin UAT Municipiul București, respectivele imobile nefiind deci în administrarea Autorității Administrației Publice Locale Sector 1.

Aspectele constatate și menționate anterior sunt reliefate și de imaginile foto captate pe amplasament de echipa de comisari (...), acestea fiind însușite sub semnătură de toate persoanele în activitatea de inspecție și control. Din conținutul Notei de Constatare nr. 599/16.12.2020 rezultă că nu s-a putut evidenția dpdv a protecției mediului stadiul reglementării activității ADP 1. În această situație, toți participanții la respectivul control au agreat ca GNM-CMB să solicite APM București toate informațiile necesare aprecierii legalității desfășurării activității ADP 1, inclusiv sub aspectul posibilitatii depozitarii deseurilor colectate de pe alte amplasamente la sediul ADP 1 situat in Bucuresti, Sector 1, Str. Odai, Nr. 3-5 atat in vederea cunoasterii stadiului real al reglementarii activitatii ADP 1 cat si pentru a putea dispune masuri concrete si/sau aplica sanctiuni contraventionale conform prevederilor legale”, potrivit aceleiași surse.