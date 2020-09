Gelu Duminică, despre cât de pregătiți sunt profesorii pentru noul an școlar: Mulți nu știau normele pe care trebuie să le aplice, ce trebuie să facă, cum să facă (VIDEO)

Sociologul Gelu Duminică a vorbit în ediția de miercuri seară a emisiunii "Dosar de Politician", difuzată pe B1 Tv despre cât de bine sunt informați elevii și profesorii în legătură cu ceea ce se va întâmpla și ce vor trebui să facă odată cu începerea noului an școlar. Respectatul sociolog a dezvăluit că a publicat un sondaj de opinie din care rezultă că situația este dezastruoasă.

"Ieri și alaltăieri am avut un workshop organizat de noi cu foarte multe cadrele didactice în încercarea de a-i ajuta să se pregătească cât de bine se poate acest an școlar. Mulți dintre ei nici nu știau care o să fie normele pe care trebuie să le aplice, ce trebuie să facă, cum trebuie sa facă, dacă încep școala, cum încep școala. Ieri, în timp ce eram în curs se uitau pe listele de la minister. Le spuneam vezi că localitatea ta e pe roșu, pe verde, pentru că nu înțelegeau. Am dat publicității un sondaj rapid făcut în rândul cadrelor didactice și elevilor, care ne arată cu jumătate din sistem, aproximativ, nu prea știe cu ce e mănâncă începutul anului școlar, nu prea înțelege", a spus Duminică.

Întrebat a cui este vina că nimeni nu știe ce trebuie să facă și cum să se comporte la începutul anului școlar în plină pandemie, Gelu Duminică a spus că vina este a tuturor, nu doar a actualei guvernări.

"Nu o să arunc doar în spatele actualei guvernări pentru că e nedrept. În comunitățile cele mai sărace, situația este varză, cei vulnerabili vor fi și mai vulnerabili", a spus sociologul.

