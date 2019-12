Gelu Voican Voiculescu, unul dintre actorii politici cheie din timpul evenimentelor din decembrie 1989, a fost bătut de revoluționari, sâmbătă, la slujba de pomenire organizată în Piața Universității din București, la 30 de ani de la momentul în care Revoluția Română se muta în Capitală, iar dictatorul Nicolae Ceaușescu își susținea ultimul discurs public.

Gelu Voican Voiculescu este acuzat de crime împotriva umanității în Dosarul Revoluției



Gelu Voican Voiculescu, însărcinat cu controlul serviciilor secrete în perioada `89-90, a fost îmbrâncit, scuipat și, în cele din urmă, chiar lovit cu o cârjă în cap. În cele din urmă, fostul vicepremier a fost scos din mulțime cu ajutorul jandarmilor și escortat către o unitate spitalicească.

Fostul premier Petre Roman, un alt protagonist al schimbării de regim din România, a fost și el huiduit de revoluționarii prezenți în Piața Universității.

