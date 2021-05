Gen. Alexandru Grumaz: Asistăm astăzi la deschiderea unei noi trilaterale, București-Varșovia-Washington. Acum se spune, aceștia sunt cei doi piloni ai NATO pe flancul estic, fără doar și poate (VIDEO)

Alexandru Grumaz, general locotenent în rezervă, s-a arătat de părere că Summitul Formatului București (B9) marchează deschiderea unei noi trilaterale, România-Polonia-SUA, și că noul plan de acțiune pe care îl vor elabora partea română și cea poloneză privind Parteneriatul Strategic bilateral, pentru perioada 2021-2025, vine să consolideze flancul estic al NATO.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.