Generalul Vasile Bucinschi, fostul rector al Academiei Forțelor Aeriene din Brașov, a plagiat teza propriului doctorand pentru a ajunge profesor universitar (VIDEO)

Culmea plagiatului la Academia Forțelor Aeriene din Brașov. Fostul rector al instituției, generalul Vasile Bucinschi, este acuzat că a copiat integral lucrarea unui doctorand al său. Generalul s-a folosit de această teză pentru a ajunge profesor universitar, informează B1 TV.

Generalul în rezervă Vasile Bucinschi ar putea scrie o carte, ca unic autor, fără a plagia, de data aceasta, despre tertipurile prin care, odată pensionat la 55 de ani, pentru a obține o pensie de aproape 15.000 lei lunar, revine ca profesor universitar titular la Academia Forțelor Aeriene din Brașov.

Cronologic, în 2017, Bucinschi a decis să se pensioneze din postul de profesor universitar titular și rector la AFA, iar, pentru a obține o pensie mai mare decât leafa, trece rapid în rezervă. A rezultat o pensie de 14.000 de lei, cu 3.000 peste salariu.

