George Burcea a fost confirmat pozitiv cu noul COVID-19: "M-am izolat imediat"

George Burcea, fostul soţ al Andreei Bălan a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Actorul a primit rezultatul pozitiv vineri.

În urma rezultatului, a făcut şi primele declaraţii despre starea lui de sănătate:

“Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptom în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viață, cât se poate de rapid”, a declarat George Burcea pentru ProTV.

Din fericire, starea de sănătate a actorului este una bună, prezentând doar mici simptome, precum dureri de cap.