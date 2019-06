George Friedman, unul dintre cei mai cunoscuți analiști de geopolitică, a explicat că cea mai importantă legătură a României nu trebuie să fie cu NATO, ci mai degrabă cu SUA - pentru că, spune el, în timp ce poziția altor aliați este neclară, cea americană este fermă, potrivit defenseromania.ro.



„Relația dumneavoastră nu este în primul rând cu NATO, ci cu SUA. Alţi membri ai Alianţei, Germania...nu este clară poziția lor. Poziţia americanilor este însă clară. În NATO este greu să ai legături cu așa de multe țări cu interese diferite. Partea bună e că România are legături cu ţara care este inima Alianţei. Şi SUA au relație puternică cu România și Polonia și asta face diferența. Dacă rușii vor veni, ei știu că vor avea de-a face cu noi. (...)

Noi cooperăm cu polonezii și cu românii și vrem să putem să ne mutăm forțele între cele două țări. Am mers prin Transilvania și drumurile... Un drum de o oră îl faci în vreo patru. Pentru militari aşa ceva nu e acceptabil. Trebuie să ne putem muta rapid. Aveţi nevoie de infrastructură bună. E esențială pentru securitatea României, nu e ceva ce poți lăsa la o parte”, a spus Friedman, la un forum despre securitatea la Marea Neagră, organizat de New Strategy Center şi NATO.



În acest context, analistul a explicat că, deși poate să creeze probleme pe termen scurt, Rusia nu are forța să facă același lucru și pe termen lung. În plus, el a întărit ideea potrivit căreia, într-o confruntare cu Moscova, Bucureștiul va avea de partea sa Washingtonul - lucru pe care, spune el, îl cunosc și rușii.



„Dumneavoastră ați descoperit că vă trebuie un aliat. Aveți acel aliat, ați făcut ce trebuia făcut. Asta înseamnă că vulnerabilitatea dumneavoastră în regiune scade. Una e să ai de-a face cu România și altceva să ai de-a face cu românii și americanii. Mereu veți fi într-o zonă dificilă, dar acum sunteți într-o poziție acceptabilă datorită legăturilor importante.

Întreaga regiune este instabilă, dar se îndreaptă spre o nouă stabilitate și cred că Turcia va ieși din acest proces cu mult mai multă putere. Cred că România va ieși la fel. Nu cred că Rusia va avea capacitatea să facă același lucru pe termen lung. Pe termen scurt, va avea însă puterea să creeze probleme", a mai precizat George Friedman, pentru Televiziunea Română.



Totodată, el a abordat și relația tensionată dintre SUA și Turcia. Reamintim că situația a escaladat odată cu anunțul Anakarei că va achiziționa sisteme rusești de apărare antiaeriană.

„Cel mai important punct în relația dintre SUA și Turcia este în Incirlik, baza aeriană. Este o foarte importantă poziţie pentru SUA. Turcia nu amenința niciodată acea poziție. Noi nu am zis că plecăm, așa că inima legăturii este puternică. F-35...acestea sunt aspecte mai puțin importante. (...) Mereu am prezis că puterea în regiunea Mării Negre va fi Turcia, nu Rusia.

Federaţia Rusă e în declin, face ce poate, însă nu mai e ceea ce a fost. România și Georgia nu vor fi niciodată puteri dominante în regiune. Turcia va fi o putere în Balcani, în Mediterana. Vedem acum cum Turcia se adună și stă la masă cu SUA și Rusia, de la egal la egal, nu ca un partener mai mic. Cred că va trebui să lucrați cu Turcia, dar și turcii și românii înțeleg cum se fac afacerile. Aveți o relație veche. Vă veți descurca!", a încheiat analistul american.