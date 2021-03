George Simion, de la AUR, aproape că a dus România într-un scandal diplomatic. Maia Sandu i-a explicat ce trebuie să facă dacă vrea să intre în R. Moldova

George Simion, unul dintre liderii AUR, a încercat, duminică după-amiază, să treacă graniţa în Republica Moldova. Vameşii i-au interzis asta, deoarece parlamentarul are interdicţie de a intra la "fraţii" de peste Prut. De ce? Din cauza acţiunilor de "unionist" ale politicianului.

George Simion a jucat cartea omului politic

"Problema lor este cu calitatea mea de unionist. M-am întors că parlamentar al statului român. Eu nu plec de aici până nu mi se restabilește dreptul normal, natural de a fi lăsat să trec Prutul", a spus Simion.

La remarca vameșului că are interdicție de intrare în Republica Moldova până în 2023, George Simion a replicat: "Am venit că demnitar la invitația parlamentarilor din Republica Moldova. Am pașaport diplomatic și mă încadrez în altă situație". Vameșul n-a fost impresionat și i-a spus lui Simion să conteste interdicția în instanță dacă vrea.

"Dacă trebuie, stau până în 2023 aici, ca să mi se permită accesul în Republica Moldova. Cer asistență diplomatică și aștept ca autoritățile de la Chișinău, Președinția și Ministerul Afacerilor Externe, să clarifice această situație și să înțeleagă că am tot dreptul să trec Prutul în calitate de parlamentar al României", a mai declarat George Simion, care, până la urmă, n-a intrat în Republica Moldova.

Maia Sandu i-a transmis să meargă în Instanţă

George Simion a cerut ajutorul Maiei Sandu, preşedinta moldovenilor de peste Prut. Aceasta i-a transmis co-liderului AUR să-şi caute dreptatea în Instanţă.

"Președinția Republicii Moldova regretă situația neplăcută, creată la hotarul moldo-român ca urmare a interdicției de intrare în țară, impuse în 2018 domnului George-Nicolae Simion, în prezent deputat în Parlamentul României.

Președinția nu are atribuții în soluționarea acestui caz, însă a contactat Biroul Migrație și Azil (BMA) pentru a clarifica situația. Din informațiile prezentate, singura soluție legală de anulare a deciziei BMA este procedura de judecată.

Ultima solicitare cu privire la suspendarea deciziei BMA din 1 octombrie 2018 a fost înaintată de avocatul domnului Simion pe 17 februarie 2021, aceasta fiind respinsă. Următoarea ședință este preconizată pentru 7 aprilie 2021 la CSJ", potrivit unei declarații postate pe site-ul Președinției Republicii Moldova.