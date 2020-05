Germania: Jurnaliști bătuți de protestarii supărați din cauza restricțiilor impuse pentru a limita răspândirea noului coronavirus

Protestele împotriva restricțiilor impuse ca răspuns al pandemiei iau amploare în Germania și tind să se îndrepte spre instituțiile mass-media și jurnaliștii acestora.

Oamenii critică măsurile de izolare ca fiind prea dure, în timp ce din ce în ce mai mulți încep să creadă că vaccinările împotriva COVID-19 ar putea deveni obligatorii, deși nu s-a găsit încă un vaccin care să țină coronavirusul sub control.

În orașe precum Berlin, München și Stuttgart, demonstranții – inclusiv extremiștii de dreapta și susținătorii anti-vaccinare, s-au adunat sâmbătă cu miile, protestând împotriva restricțiilor care sunt deja în curs de relaxare.

Cel mai mare protest a avut loc sâmbătă în sudul orașului Stuttgart, când aproape 5000 de oameni au ieșit în stradă. Purtarea măștilor de protecție, deși obligatorie în spații închise și în transportul public, nu adesea respectată cu strictețe.

Deși pașnice, incidentele violente minore au început să se înmulțească la ultimele demonstrații. În Berlin, 2 echipe de jurnaliști ai televiziunii naționale, care transmiteau de la demonstrații, au fost atacate în ultimele zile.

Again aggressive assault in Berlin/#Germany: a demonstrator against coronavirus restrictions attacked an #ARD camera crew filming the protest. He was arrested. Glad the two attacked are fine! #MediaFreedomRR #MapMF @MediaFreedomEU @EFJEUROPE @ARD_Presse https://t.co/F6pBbofEeJ