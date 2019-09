Gest extrem la un liceu din Harghita. Un elev a fost găsit mort în sala de meditații (VIDEO)

Gest extrem la un liceu din Miercurea Ciuc. Un elev în vârstă de 17 ani a fost găsit mort în sala de meditaţii. Medicii de la Serviciul de Ambulanţă au afirmat că este vorba despre o sinucidere. Colegii tânărului au fost cei care au descoperit trupul său.



„Copilul a fost sunat pe telefon, telefon care suna în sala de meditații și așa au descoperit unde este. Era ușa închisă, se închisese pe dinăuntru”, a afirmat Cristinel Fănel Glodeanu, inspector școlar în județul Harghita.

Echipajul Serviciului de Ambulanţă Harghita a descoperit trupul elevului căzut cu faţa în sus, având o plagă înţepată la nivelul inimii. Medicii nu au mai putut face nimic pentru tânăr şi au fost nevoiţi să constate decesul. Elevul s-a înjunghiat cu un cuțit în zona pieptului.

Potrivit inspectorului şcolar din Harghita, Cristinel Glodeanu, cercetările continuă în acest caz.

„Este o anchetă în curs, și la nivelul școlii se va constitui o comisie, care va analiza toate aceste lucruri. Deocamdată este prematur să ne pronunțăm ce s-a întâmplat sau care sunt motivele”, a adăugat inspectorul.

Tânărul de 17 ani era elev în clasa a XII-a şi locuia în internat.

