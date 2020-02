„Ghenosu”, extrădat de autoritățile britanice și adus sub escortă în România: Temutul interlop a turbat de furie pe Aeroportul Otopeni și a sărit la unul dintre jurnaliști (VIDEO)

Temutul interlop „Ghenosu" a fost extrădat de autorităţile britanice şi adus sub escortă în România. La sosirea pe Aeroportul „Henri Coandă", infractorul nu şi-a putut stăpâni nervii şi a încercat să îl sperie pe unul dintre jurnaliştii prezenţi pe aeroport, relatează B1 TV.

Pe numele lui Ghenosu există un mandat de arestare preventivă pentru o lungă serie de infracţiuni. Dâmboviţeanul de 46 de ani este acuzat că ar fi organizat o reţea de trafic de persoane care a trimis românce în Irlanda, Finlanda şi Dubai, în vederea exploatării lor sexuale. Mai mult, Ghenosu ar fi plănuit asasinarea unui infractor rival.

Imediat ce a aterizat pe aeroportul „Henri Coandă", Florin Nicolae Ghinea, cunoscut în lumea interlopă drept „Ghenosu", a fost inconjurat de trupele speciale si de poliţişti.

Cunoscut pentru violenta sa, interlopul nu s-a putut abtine si a sarit la unul dintre jurnalisti, pe care a vrut sa il impinga.

In cele din urma, agentii l-au condus către ieşirea din aeroport, apoi l-au urcat într-o dubă şi au mers la un centru de retinere.

Ghenosu s-a aflat în custodia autorităţilor britanice din august 2018, când a fost reţinut de poliţişti în apropierea unei săli de sport din Londra.

Interlopul român era dat în urmărire la nivel european din luna mai a aceluiaşi an.

