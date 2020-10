Gheorghe Cojanu, despre incidență: Prefectura Capitalei nu face calculele. Nu știm la ce se raportează INSP / Am făcut test pentru COVID-19 și sunt în izolare (VIDEO)

Prefectura Capitalei nu calculează incidența cumulată a cazurilor, ci primește datele de la INSP, a precizat prefectul Gheorghe Cojanu. „Nu știm datele la care se raportează, aici INSP se raportează la niște cifre care au fost convenite de către Guvern”, a declarat oficialul, vineri seară, în direct pe B1 TV.

