Gheorghe Dincă, adus la poliție joi pentru o nouă rundă de audieri. Cazul Caracal a luat o nouă turnură, miercuri, când autoritățile au anunțat că principalul suspect are un complice (VIDEO)

Rasturnare de situaţie în dosarul Caracal! După ce procurorii de la crimă organizată nu au făcut, de luni de zile, niciun pas înainte în cazul Caracal, miercuri au ieşit să anunţe o mare captură: complicele lui Gheorghe Dincă, relatează B1 TV.



Potrivit autorităților, bărbatul ar fi violat-o, alături de Dincă pe Luiza Melencu, tânăra dispărută în luna aprilie. Individul luat ieri pe sus de procurori s-a plimbat luni de zile liniştit printre anchetatorii din Caracal, ba chiar a apărut şi în platourile de televiziune.

