Informația șoc a zilei de joi în cazul fetelor dispărute din Caracal a fost lansată public de Alexandru Cumpănașu. Acesta susține, nici mai mult nici mai puțin, că suspectul principal, Gheorghe Dincă, ar fi fost amantul unei judecătoare din Caracal. Cumpănașu a confirmat acest lucru într-un dialog cu reporterul B1.ro.

- Alexandru Cumpănașu: „Eu am spus, da. E o sursa din Caracal. E o sursă credibilă din oraș."

- Reporter: "Stiți și numele judecătoarei?"

- Alexandru Cumpănașu: "Da, dar nu îl dau, nu pot să îl dau. L-am dat deja poliției, nu pot să îl dau. Eu vreau doar să pun presiune pe ei. Nu am primit nici cel mai mic răspuns."

- Reporter: "O veți contacta?"

- Alexandru Cumpănașu: "Nu, pentru că trebuie să-și facă treaba poliția și trebuie să-și facă treaba parchetul. Să o întreb ce? E treaba lor de aia sunt plătiți pentru asta. Fac o anchetă, nu mai am încredere în nimeni, fac o anchetă a mea și mă ajută populația României. Poporul acesta incredibil de bun, care a început să vorbească. Eu aștept deocamdată, adică principalul scop în acest moment este să o găsească pe Alexandra vie și să își facă treaba. După aceea nu știu ce voi face."

Ulterior, Cumpănașu a confirmat toate aceste lucruri și în emisiunea lui Tudor Barbu, de pe B1 TV.

