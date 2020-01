Apariție surpriză la DIICOT. Gheorghe Dincă a fost adus, miercuri, pentru a-și studia dosarul înaintea audierii care este programată joi.

Dincă și-a schimbat declarația și susține că nu a ucis-o pe Luiza Melencu, asta deși în urmă cu câteva luni le-a indicat anchetatorilor inclusiv locul în care a aruncat rămășițele fetei dispărute.

Astfel, noua poziţie a lui Gheorghe Dincă dă peste cap planurile procurorilor. Săptămâna aceasta, dosarul ar fi trebuit să fie trimis în judecată, însă în cazul unor noi audieri, începerea procesului va fi amânată. Iar Dincă ar putea fi chiar eliberat pentru că dacă nu este trimis în judecată până pe 10 ianuarie, potrivit legii, ar trebui să fie pus în libertate.

Amintim că în cadrul audierilor de până acum Gheorghe Dincă a susținut în fața anchetatorilor că le-a ucis, în mod intenționat, pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu.

